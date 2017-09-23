«ПСЖ» впервые в сезоне потерял очки, сыграв вничью с «Монпелье»

«ПСЖ» на выезде сыграл вничью с «Монпелье» в матче седьмого тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Монпелье на стадионе «Стад де ла Моссон» и завершилась со счётом 0:0.
Парижане, которые играли без получившего повреждение Неймара, на протяжении всего матча владели ощутимым преимуществом, но так и не смогли распечатать ворота хозяев. Ближе остальных к голу был Килиан Мбаппе, но 18-летний форвард не воспользовался несколькими отличными моментами.
«ПСЖ» впервые в нынешнем сезоне Лиги 1 потерял очки и с 19 баллами в активе занимает первое место в таблице. «Монпелье» (8) — 12-й.