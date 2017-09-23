Ходжсон: 0:5 от «Манчестер Сити» — жестокий урок для «Кристал Пэлас»

Новый главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон поделился впечатлениями от выездного матча шестого тура АПЛ с «Манчестер Сити» (0:5).
«Мы пропустили первый мяч перед самым перерывом, в том эпизоде команде не повезло. В первом тайме мы показали хороший футбол, но после перерыва потеряли концентрацию — к 60-й минуте „Сити“ вёл уже с разницей в три мяча. Мы выглядели достаточно опасно на контратаках, но при 0:1 нужно было забить.
Я всё время изучаю команду, игроки тоже учатся. Сегодня в нашей игре отсутствовали некоторые ключевые элементы. Мы получили жестокий урок», — цитирует тренера ВВС.
«МЮ» выиграл у «Саутгемптона», «Ман Сити» забил пять голов «Кристал Пэлас»