Хусаинов: пенальти на Джано — выдуманный, но, зная Мешкова, я не удивлён

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов разобрал спорный судейский эпизод в матче 11-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Анжи» (2:2).
На 12-й минуте Андрей Ещенко навесил в центр штрафной, а Джано Ананидзе в борьбе с Павлом Яковлевым рухнул на газон. Арбитр Виталий Мешков сразу же указал на «точку».
Пенальти на Джано – выдуманный. В том эпизоде игрок «Спартака» даже и мячом не мог завладеть. Но, зная Мешкова, я не удивлён – слабенький он арбитр. Это, если не ошибаюсь, его первый матч после дисквалификации.
Могу сказать, что в том пенальти нет никакой предвзятости, поскольку в другом эпизоде – с падением Самедова – он не поставил чистый пенальти. Когда не знаешь фундаментальных правил, не можешь правильно квалифицировать нарушения правил. Мешков не соответствует уровню РФПЛ», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Видео эпизода доступно в «твиттере» РФПЛ.