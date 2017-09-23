«Малага» в меньшинстве отыгралась с 1:3 и набрала первое очко в сезоне

«Малага» сыграла вничью с «Атлетиком» в матче шестого тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Малаге на стадионе «Ла-Росаледа» и завершилась со счётом 3:3.
На 4-й минуте Ариц Адурис вывел гостей вперёд, однако на 35-й минуте хозяева отыгрались усилиями Диего Ролана. В начале второй половины игры Иньяки Уильямс забил второй гол «Атлетика», а на 70-й минуте укрепил преимущество басков. В промежутке между этими голами «анчоусы» остались вдесятером — вторую жёлтую карточку получил Здравко Кузманович. Несмотря на это, на 81-й минуте Поль Байсс отыграл один мяч, а спустя три минуты Ролан оформил дубль и сравнял счёт.
«Малага» набрала первое очко в текущем сезоне Примеры и занимает 19-е место в таблице. «Атлетик» (8) — 9-й.