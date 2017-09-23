«Спартак» — «Анжи» — 2:2. Видеообзор матча 11-го тура РФПЛ

«Спартак» и «Анжи» сыграли вничью в матче 11-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 2:2.
На 12-й минуте Андрей Ещенко навесил в центр штрафной, а Джано Ананидзе в борьбе с Павлом Яковлевым рухнул на газон. Арбитр Виталий Мешков сразу же указал на «точку». Луис Адриано уверенно реализовал пенальти, пробив в правый угол.
На 74-й минуте Арсен Хубулов со штрафного вырезал подачу точно на голову Миралу Самарджичу, который из вратарской пробил в верхний угол ворот. Четыре минуты спустя у «Анжи» получился выход впятером на двоих, Олег Данченко отдал на Адлана Кацаева, который спокойно пробил мимо Артема Реброва.
На 92-й минуте Ивелин Попов из глубины навесил в штрафную. Тома Фибель с Самарджичем неудачно скинули мяч на Лоренсо Мельгарехо, который в касание пробил точно в угол.
Видеообзор матча доступен на сайте РФПЛ.