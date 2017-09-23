Обследование подтвердило сотрясение мозга у Марио Фернандеса

Защитник ЦСКА Марио Фернандес, заменённый по ходу первого тайма матча с «Динамо» (0:0) в 11-м туре РФПЛ, прошёл обследование, которое подтвердило предварительный диагноз — сотрясение головного мозга.
«Самочувствие Марио под вечер значительно улучшилось. О сроках возвращения игрока в общую группу пресс-служба ЦСКА сообщит дополнительно», — говорится на сайте «армейцев».
Следующий матч ЦСКА проведёт в Лиге чемпионов — 27 сентября «армейцы» дома встретятся с «Манчестер Юнайтед» во втором туре группового этапа турнира.
М. Фернандес: удар получился сильным, но надеюсь, что смогу сыграть против «МЮ»