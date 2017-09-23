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Обследование подтвердило сотрясение мозга у Марио Фернандеса

23 сентября 2017, суббота. 21:54 Футбол

Защитник ЦСКА Марио Фернандес, заменённый по ходу первого тайма матча с «Динамо» (0:0) в 11-м туре РФПЛ, прошёл обследование, которое подтвердило предварительный диагноз — сотрясение головного мозга.

«Самочувствие Марио под вечер значительно улучшилось. О сроках возвращения игрока в общую группу пресс-служба ЦСКА сообщит дополнительно», — говорится на сайте «армейцев».

Следующий матч ЦСКА проведёт в Лиге чемпионов — 27 сентября «армейцы» дома встретятся с «Манчестер Юнайтед» во втором туре группового этапа турнира.

М. Фернандес: удар получился сильным, но надеюсь, что смогу сыграть против «МЮ»
Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА Сообщить об ошибке
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23 сентября 2017, суббота
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