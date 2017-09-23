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Червиченко: проблема «Спартака» не в игроках, а в тех, кто руководит клубом

23 сентября 2017, суббота. 22:30 Футбол

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал исход матча 11-го тура РФПЛ «Спартак» — «Анжи» (2:2).

«Посмотрел повтор пенальти. Мне он показался уж очень подарочным. Мешков — не предвзятый, а просто плохой арбитр, соглашусь с Хусаиновым. А если вычесть пенальти, то «Спартак» сегодня вообще проиграл. Что-то нездоровое творится в команде, она разбалансирована ментально и физически. Всё-таки, похоже, есть то, о чём говорят, – попытка игроков «сплавить» Карреру. Невозможно до 75-й минуты не давать команде-аутсайдеру, занимающей последнее место, ни одного шанса, а за две минуты пропустить два мяча. Причём оба хороши были, один лучше другого. Ушли от поражения только потому, что в этой суматохе и нервозности игроки «Анжи» скинули удобно Мельгарехо мяч в десяти метрах перед воротами. Не было бы этой скидки, может, «Спартак» и не смог бы сравнять счёт.

Проблема не в игроках, а в тех, кто руководит клубом. Каждая из руководящих групп тянет игроков в свою сторону. Поэтому обстановка нездоровая. Она раскачивается не на уровне игроков даже, а на уровне тех, кто за ними стоит. Одному игроку можно сказать: «Вот этого купили, тебя посадят на лавку, чего ты будешь напрягаться, ноги подставлять». Другому что-то ещё скажут. Игроки — как дети: их подбить на всякую глупость не так сложно. Сделать так, чтобы коллектив «забродил», не составит труда, он не как несгибаемый камень. Два-три грамотных вброса, и пошло всё гудеть. Кто от этого выигрывает? Для многих команда на втором или третьем плане стоит. Главное, бюджет, который выделяет хозяин. Все проблемы всегда от денег. Тут борьба идёт за то, кто будет осваивать бюджет, от него отщипывать», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анжи ФК Спартак Андрей Червиченко Массимо Каррера Футбольное судейство
Новости. Футбол
23 сентября 2017, суббота
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