Пьянич: никаких проблем в туринском дерби у «Ювентуса» не возникло

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич поделился впечатлениями от разгрома «Торино» в матче шестого тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
«Это была хорошая игра во всех отношениях. „Торино“, как правило, создает проблемы своим соперникам, но у нас сегодня никаких проблем не возникло.
Я рад столь высокому качеству игры, нужно продолжать в том же духе. Сезон только начался, мы в хорошей форме, команда набирает уверенность и часто играет на ноль», — сказал Пьянич в интервью Mediaset Premium.
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