Сарри: «Наполи» пришлось играть на поле, которое недостойно матча Серии А

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри поделился впечатлениями от победы над СПАЛ в матче шестого тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Ферраре на стадионе «Паоло Мацца» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
«Соперник продемонстрировал отличную игру, но, к сожалению, нам пришлось играть на поле, которое было недостойно матча Серии А. Подобное случается уже не первый раз в этом сезоне.
«Учитывая наш стиль футбола, это проблема, потому что приходится прикладывать дополнительные усилия, чтобы контролировать мяч. В любом случае, нам было непросто против команды, которая отдала все, что у нее было. Для победы нам пришлось показать очень хороший футбол после перерыва», — сказал Сарри в эфире Mediaset Premium.
«Наполи» одолел СПАЛ, одержав шестую победу подряд в этом сезоне Серии А