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Альба: при любой опеке Месси очень сложно остановить

24 сентября 2017, воскресенье. 01:16 Футбол

Защитник «Барселоны» Хорди Альба дал оценку встрече с «Жироной» (3:0) в шестом туре Примере, поделился мнением о работе Эрнесто Вальверде во главе тренерского штаба каталонского клуба и прокомментировал игру Лионеля Месси.

поделился впечатлениями после победы над «Жироной» (3:0).
«Это была хорошая игра. Все футболисты выполняют то, что от нас требует тренер, у нас всё складывается хорошо, но нужно понимать, что впереди ещё большая часть сезона. Мы правильно воспринимаем его методику, Вальверде хорошо управляет командой.

Опека Месси на поле? Не так важно, приставишь ли к нему одного или двух игроков. Его уровень позволяет ему оставить за спиной любого. Его очень сложно остановить», — цитирует защитника интернет-издание Football Espana.

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Источник: Football Espana Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона ФК Жирона Лионель Месси Хорди Альба Эрнесто Вальверде
Новости. Футбол
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