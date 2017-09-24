Эмери: у «ПСЖ» есть возможности, но этого недостаточно, чтобы победить

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поделился мнением о ничейном результате встречи с «Монпелье» (0:0), обратив внимание на методы судейства главного арбитра Клемана Турпена.
«Соперники хорошо защищались и эффективно закрывали зоны. Мы играли так, как планировали, со значительным процентом владения мячом, но нам нужно больше ударов по воротом, чтобы забивать голы. У нас есть возможности, но этого недостаточно, чтобы победить. Мы хотели выиграть, и одного очка явно недостаточно. Эта игра даст возможности для анализа, чтобы продолжить наш прогресс.
Газон был плохим для обеих команд, и это создало неудобства. Стоит отметить, что рефери сделал разницу, это было очевидно и на поле, и на телеповторах. Но в любом случае нам за 90 минут надлежит сделать большее, чтобы изменить ситуацию в матче», — приводит комментарий специалиста издание L`Equipe.