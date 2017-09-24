Бывший форвард «Спартака» Веллитон стал игроком клуба из ОАЭ «Аль-Шарджа»

Бывший нападающий «Спартака» Веллитон, пребывавший в статусе свободного агента, присоединился к клубу из ОАЭ «Аль-Шарджа», подписав соглашение сроком на два года.
Ранее форвард защищал цвета турецкого «Кайсериспора». Веллитон расторг контракт с командой из-за задолженностей по заработной плате. В «Спартаке» бразилец выступал в период с 2007 по 2014 год.
«Я счастлив подписать контракт с «Аль-Шарджей» после некоторых проблем с моим бывшим клубом. Хочу забыть всё то, что случилось с «Кайсериспором» и сосредоточиться на этом сезоне с моим новым клубом. Я хотел бы поблагодарить клуб за веру в меня, надеюсь, я отвечу забитыми голами», — цитирует Веллитона португальское издание Record.
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Веллитон даёт интервью – о столкновении с Акинфеевым, уходе из «Спартака», ограблении в Москве и плясках Самба Соу в Турции.