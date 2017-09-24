Нападающий «Наполи» Милик получил травму колена в матче со СПАЛ

Волевая победа «Наполи» над клубом СПАЛ в гостях в матче шестого тура итальянской Серии А была омрачена очередной травмой польского нападающего неаполитанцев Аркадиуша Милика. Форвард прихрамывая вынужденно покинул поле на 70-й минуте, о степени повреждения станет известно после дополнительного медосбледования.
«Завтра у нас будет более ясная картина, но сейчас мы можем сказать, что это не то колено, проблемы с которым были ранее», — отметил главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри в эфире Mediaset Premium.
Напомним, осенью прошлого года нападающий получил разрыв передней крестообразной связки левого колена и пропустил четыре месяца.
Сарри: «Наполи» пришлось играть на поле, которое недостойно матча Серии А