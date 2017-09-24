Сумма отступных по новому контракту Белотти превысит € 100 млн

Нападающий «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти обсуждает с туринским клубом детали нового соглашения. По информации Calciomercato, согласно новому контракту 23-летний футболист будет зарабатывать € 3 млн за сезон, а сумма отступных превысит нынешние € 100 млн. Текущее соглашение талантливого форварда с «Торино» рассчитано до лета 2021 года.
В летний трансферный период возможностью приобретения Белотти интересовались «Милан» и «Челси», но в результате эти клубы не согласились выкупить контракт футболиста за запрашиваемую сумму.
Полузащитник «Ювентуса» Пьянич: € 100 млн за Белотти — это слишком много