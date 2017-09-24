Пулишич, конечно, когда забиваешь так много — это очень весело

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич прокомментировал разгромную победу над соперниками из Мёнхенгладбаха (6:1) в шестом туре Бундеслиги, которая позволила команде сохранить лидерство в чемпионате.
«Конечно, это очень весело, когда забиваешь так много голов, а команда настолько хорошо играет. Я думаю, что всё начинается с линии обороны, а игра вратаря прибавляет уверенности.
У нас много хороших игроков в составе, поэтому мы знаем, что любой на поле проделает отличную работу», — цитирует футболиста пресс-служба Бундеслиги.
Дортмундская «Боруссия» установила клубный рекорд на старте сезона