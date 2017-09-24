Клопп: в восторге от игры Коутиньо, сегодня он был явно хорош

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил игру Филиппе Коутиньо в матче с «Лестер Сити» в шестом туре английской Премьер-лиги. Гол со штрафного и передача бразильца помогли мерсисайдцам победить в гостях со счётом 3:2.
«Я в восторге, поскольку я не слепой — сегодня он был явно хорош. Это классно для нас, мы думаем, что мы сделали всё правильно, предоставив ему 45 минут в середине недели, чтобы он мог получить больше ритма, и при этом нагрузка была не слишком интенсивной.
Если быть честным, в кубковом матче он показал свою не лучшую игру, но сегодня его выступление было прекрасным. Он может гордиться этим выступлением, ну а я просто счастлив», — цитирует Клоппа издание Liverpool Echo.
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