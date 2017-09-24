Ярмоленко: дай Обамейянгу пас в зону — и ни один защитник его не догонит

Нападающий дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко рассказал о своей адаптации в команде. Украинец перебрался в «Боруссию» в конце летнего трансферного окна из киевского «Динамо».
«После игры в Гамбурге у нас был выходной, собрались на базе только в пятницу вечером. На предыгровое занятие. Для меня это немножко непривычно, но тут такое уже не первый раз. Скажу больше: за две недели в «Боруссии» у меня было больше выходных, чем за полгода в «Динамо».
В „Боруссии“ всё на самом высоком уровне. У нас в телефоне есть своя группа, и туда через полчаса после матча сбрасывают всю аналитическую информацию. Пробег, ускорения, рывки, наши ТТД, показатели соперника и так далее. Кроме того, стараюсь интересоваться, как оценивают мои действия немецкие СМИ.
Потихоньку начинаю понимать, у кого какие сильные стороны. Как, куда и кому лучше давать пас. Взять, например, Обамейянга. Дай ему только в зону — и ни один защитник, на мой взгляд, его не догонит, такая у него скорость. Другой футболист не такой быстрый, ему лучше отдать в ноги. Вот это самое важное — с каждым матчем я всё больше понимаю партнёров, и мне становится легче играть», — цитирует Ярмоленко «Команда №1».