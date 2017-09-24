Начо: за «Реал» играют всё те же игроки, так что для беспокойства нет повода

Защитник «Реала» Хосе Игнасио Начо после победы над «Алавесом» (2:1) в шестом туре Примеры отметил, что мадридская команда чувствует себя уверенно, несмотря на непростой старт сезона. «Сливочные» набрали в первых шести турах 11 очков и отстают от лидирующей в чемпионате «Барселоны» на семь баллов.
«Мы никогда не сомневались в себе. Мы работали на протяжении всего года, у нас был прекрасный прошлый сезон, так что в команде нет никаких сомнений в чём-либо. У нас есть сложности с завершением атак, раньше это давалась нам легче. Но за „Реал“ играют всё те же игроки, так что для беспокойства нет повода», — цитирует Начо Marca.
Роналду вернулся, но лучше не стало. Как «Реал» докатился до -7 от «Барсы»
И действительно ли у Зидана большие проблемы?