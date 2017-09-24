Клопп: перед матчем сказал игрокам «Ливерпуля», что мы не «Гарлем Глобтроттерс»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после гостевой победы над «Лестер Сити» (3:2) в матче шестого тура английской Премьер-лиги заявил, что красных прежде всего заботит результат, а не желание развлечь публику яркой игрой.
«Я сказал парням перед игрой: „Мы не “Гарлем Глобтроттерс» (американская баскетбольная выставочная команда. — Прим. «Чемпионата»). Мы выходим на поле не для того, чтобы просто пытаться сыграть в красивый футбол. Мы здесь для достижения результата".
Мы играем ради результата. Мне понравилось, как мы сражались за него", — приводит слова немецкого специалиста Liverpool Echo.
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