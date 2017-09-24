Директор «Барселоны»: преимущества в семь очков над «Реалом» недостаточно

Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес выразил мнение, что отрыв каталонской команды от мадридского «Реала» в семь очков после шести туров Примеры не гарантирует сине-гранатовым победу в чемпионате.
«Преимущества в семь очков недостаточно. Примера — длинный чемпионат, впереди также матчи в Лиге чемпионов и Кубке Испании. Кроме того, футболисты будут вынуждены играть в матчах за свои сборные. Только в конце сезона мы узнаем, кто станет чемпионом», — приводит слова Фернандеса интернет-портал Marca.
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