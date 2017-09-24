«Реал» на следующей неделе объявит о продлении контракта с Асенсио

«Реал» продлит контракт с полузащитником Марко Асенсио, действующее соглашение которого истекает в 2020 году.
По данным AS, новый контракт с 21-летним хавбеком будет рассчитан до 30 июня 2023 года, а сумма отступных будет увеличена до € 500 млн.
Сообщается, что «Реал» собирается объявить о продлении контракта с Асенсио на следующей неделе — после матча группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».
В нынешнем сезоне испанский полузащитник сыграл за «Реал» в восьми матчах и забил четыре мяча.
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