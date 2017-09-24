На матче «Краснодар» — «Зенит» ожидается аншлаг

Сегодня, 24 сентября, в Краснодаре состоится матч 11-го тура российской Премьер-Лиги с участием «Краснодара» и «Зенита».
Как сообщает официальный сайт «Зенита», все билеты на матч проданы, на стадионе «Краснодар» ожидается аншлаг; петербуржцев поддержат до 1 тыс. болельщиков.
«Краснодар» сыграет в чёрно-зелёной форме, голкипер — в оранжевом. «Зенит» — в белой форме, вратарь — в жёлтом.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 19:00 мск.
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