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На матче «Краснодар» — «Зенит» ожидается аншлаг

24 сентября 2017, воскресенье. 11:58 Футбол

Сегодня, 24 сентября, в Краснодаре состоится матч 11-го тура российской Премьер-Лиги с участием «Краснодара» и «Зенита».

Как сообщает официальный сайт «Зенита», все билеты на матч проданы, на стадионе «Краснодар» ожидается аншлаг; петербуржцев поддержат до 1 тыс. болельщиков.

«Краснодар» сыграет в чёрно-зелёной форме, голкипер — в оранжевом. «Зенит» — в белой форме, вратарь — в жёлтом.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 19:00 мск.

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Источник: Официальный сайт ФК "Зенит" Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
24 сентября 2017, воскресенье
11:58 На матче «Краснодар» — «Зенит» ожидается аншлаг
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