На матч «Спартак» — «Ливерпуль» проданы все билеты

На матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» — «Ливерпуль» проданы все билеты. Игра пройдёт 26 сентября на стадионе «Открытие Арена» в Москве, который вмещает 45 360 зрителей.
«Все билеты на поединок с англичанами проданы в онлайне. В кассах билетов нет. Для самых преданных болельщиков «Спартака», владельцев абонементов на нынешний сезон и карт лояльности, были выделены приоритетные этапы покупки. Оставшиеся билеты раскуплены в период свободной онлайн-продажи. Чтобы избежать проблем с приобретением билетов на матчи красно-белых, покупайте абонементы и участвуйте в нашей программе лояльности.
Как сообщалось ранее, в связи с мерами, направленными на минимизацию «чёрного рынка», для данной игры группового этапа Лиги чемпионов было принято решение о применении авансовой оплаты и двухэтапном получении купленных в онлайне билетов. Сообщаем вам, что приобретённые билеты поступят в электронном виде покупателям сегодня, 24 сентября, на указанные ими ранее email-адреса», — сообщается на сайте «Спартака».