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На матч «Спартак» — «Ливерпуль» проданы все билеты

24 сентября 2017, воскресенье. 12:11 Футбол

На матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» — «Ливерпуль» проданы все билеты. Игра пройдёт 26 сентября на стадионе «Открытие Арена» в Москве, который вмещает 45 360 зрителей.

«Все билеты на поединок с англичанами проданы в онлайне. В кассах билетов нет. Для самых преданных болельщиков «Спартака», владельцев абонементов на нынешний сезон и карт лояльности, были выделены приоритетные этапы покупки. Оставшиеся билеты раскуплены в период свободной онлайн-продажи. Чтобы избежать проблем с приобретением билетов на матчи красно-белых, покупайте абонементы и участвуйте в нашей программе лояльности.

Как сообщалось ранее, в связи с мерами, направленными на минимизацию «чёрного рынка», для данной игры группового этапа Лиги чемпионов было принято решение о применении авансовой оплаты и двухэтапном получении купленных в онлайне билетов. Сообщаем вам, что приобретённые билеты поступят в электронном виде покупателям сегодня, 24 сентября, на указанные ими ранее email-адреса», — сообщается на сайте «Спартака».

Хендерсон: «Ливерпуль» с нетерпением ждёт встречи со «Спартаком»
Источник: Официальный сайт ФК "Спартак" Сообщить об ошибке
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Ливерпуль ФК Спартак Болельщики — Футбол Открытие Арена
Новости. Футбол
24 сентября 2017, воскресенье
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