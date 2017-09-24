Команды из Москвы, Питера и Татарстана определят чемпиона России по футболу 8x8

На чемпионате России по футболу 8 х 8, проходящем в эти дни на столичном стадионе «Сетунь Парк», определились участники «Финала трёх».
В последний день соревнований между собой в один круг сыграют дебютант финальных этапов чемпионатов России санкт-петербургская «Волна», московский ЦДКА, выигрывавший золото чемпионата страны в 2011 году, и представляющий республику Татарстан «Дуслар-Коньково» (чемпион России — 2015).
За ЦДКА выступают экс-капитан сборной России по футболу Евгений Алдонин и игравший в высшем дивизионе за «Анжи» Валерий Лихобабенко.
Результаты 23 сентября
1/6 финала
«Полёт» (Смоленск) — «ЮжВТИ» (Ростов-на-Дону) — 1:2
ЭСПЦ (Старый Оскол) — СК «Волна» (Санкт-Петербург) — 0:1
ЦДКА (Москве) — «Леонов-МФЛ» (Курск) — 2:0
«Джокер» (Новосибирск) — «Титан» (Москва) — 2:1
«СТК Магистраль» (Москва) — АФК «Портер» (Москва) — 1:0
«Дуслар-Коньково» (Татарстан) — «Юлдуз» (Бабаюрт) — 6:0
1/3 финала
«ЮжВТИ» — СК «Волна» — 0:1
ЦДКА — «Джокер» — 1:0
«СТК Магистраль» — «Дуслар-Коньково» — 1:3
Сегодня, 24 сентября, в 12:00 мск начался матч между «Волной» и «Дуслар-Коньково», в 13:30 мск сыграют «Волна» и ЦДКА, а завершится турнир матчем ЦДКА — «Дуслар-Коньково», который начнётся в 15:00 мск. В 16:30 мск турнир завершится торжественной церемонией награждения.