Мората: в матче со «Сток Сити» «Челси» показал всей АПЛ, что борется за титул

Форвард «Челси» Альваро Мората прокомментировал победу над «Сток Сити» (4:0) в матче шестого тура АПЛ. Испанец оформил свой первый хет-трик в составе лондонцев.
«Это футбол. Иногда мяч не залетает в ворота, например, как в матче с «Арсеналом», а вчера у нас было два момента, и они завершились двумя голами. Мы показали всей АПЛ, что «Челси» борется за титул, и мы хотим стать чемпионами.
Самое важное, что мы победили. На этом стадионе сложно играть, но мы победили, и теперь мы можем думать о Лиге чемпионов», — цитирует Морату пресс-служба «Челси».
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