Полузащитник «Спартака» Промес: придут лучшие дни!

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес на следующий день после матча 11-го тура российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Анжи» оставил сообщение на своей странице в «Инстаграме».
«Придут лучшие дни!» — написал 25-летний голландец, который также опубликовал свою фотографию.
Напомним, что Промес из-за травмы пропустил вчерашний матч, который завершился вничью со счётом 2:2.
В таблице РФПЛ действующий чемпион России располагается на шестой строчке, отставая от лидирующего «Зенита» на 10 очков.
Промес: я вернусь сильнее, моя мысль с командой