«Сампдория» — «Милан»: судья отменил пенальти после просмотра видеоповтора

Главный судья матча 6-го тура итальянской Серии A между «Сампдорией» и «Миланом» Паоло Валери отменил пенальти в ворота россонери после просмотра видеоповтора, сообщает Calciomercato.com.
Изначально арбитр принял решение назначить пенальти, усмотрев игру рукой со стороны полузащитника Франка Кесси в начале матча.
Однако благодаря системе VAR (видеоассистента рефери) арбитр своё решение изменил и хозяева не пробивали пенальти.
Система видеопомощи арбитрам используется в высшем дивизионе чемпионата Италии с сезона-2017/18.
Фотографию этого эпизода можно посмотреть в «Твиттере».