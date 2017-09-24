«Эспаньол» на своём поле разгромил «Депортиво»

«Эспаньол» одержал победу над «Депортиво» в матче 6-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «РКДЭ — Корнелья-Эль Прат» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
Голами в составе «Эспаньола» отметились Лео Баптистау и Херар Морено, оформивший дубль. Ещё один гол игрок «Депортиво» Алехандро Аррибас забил в собственные ворота. За гостей же единственным мячом отличился Сельсо Борхес.
«Эспаньол» набрал 8 очков и вышел на десятое место в таблице Примеры. «Депортиво» (4) — 18-й.