«Енисей» благодаря победе над «Крыльями Советов» стал единоличным лидером в ФНЛ

В центральном матче 15-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Енисей» в Красноярске с минимальным счётом обыграл самарские «Крылья Советов». Единственный гол на 38-й минуте забил Егор Иванов.
Благодаря этой победе подопечные Дмитрия Аленичева стали единоличными лидерами в таблице первенства — «Енисей» опережает «Крылья Советов» на три очка.
Беспроигрышная серия «Енисея» в ФНЛ составляет 10 матчей, из которых девять красноярская команда выиграла.
В другом матче 15-го тура ФНЛ в Новосибирске «Сибирь» и «Динамо СПБ» сыграли вничью со счётом 1:1.
На 10-й минуте петербургская команда вышла вперёд — Артём Кулишев реализовал пенальти. В начале второго тайма Евгений Чеботару счёт сравнял.