«Ростов» и «Локомотив» объявили стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Локомотива» на матч 11-го тура российской Премьер-Лиги.
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Ингасон, Гацкан, Калачёв, Ионов, Юсупов, Байрамян, Могилевец, Бухаров.
Запасные: Абаев, Гошев, Устинов, Вилюш, Киреев, Зуев, Думбия, Кинтеро, Майер, Дядюн, Шомуродов.
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Фернандеш, Лысов, Фарфан.
Запасные: Коченков, Медведев, В. Денисов, Ротенберг, Касаев, Коломейцев, Баринов, Ан. Миранчук, Корян, Галанин, Галаджан, Эдер.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся в 16:30 мск.