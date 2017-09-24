Защитник «Ювентуса» Хёведес из-за травмы может пропустить до четырёх недель

Защитник «Ювентуса» Бенедикт Хёведес, который перешёл в туринский клуб минувшим летом из «Шальке» на правах аренды, может пропустить из-за новой травмы до четырёх недель.
21 сентября 29-летний футболист на тренировке почувствовал боль в мышце. Обследование выявило у защитника повреждение бедра. Пресс-служба «Ювентуса» уточняет, что немец имеет все шансы выйти на поле гораздо раньше, чем через четыре недели.
В начале сезона Хёведес восстанавливался от мышечной травмы и пока так и не успел дебютировать в составе «Ювентуса».
Хёведес травмировался спустя два дня после возвращения в общую группу «Ювентуса»