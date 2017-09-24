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«Краснодар» — «Зенит»: стали известны стартовые составы

24 сентября 2017, воскресенье. 17:22 Футбол

Стали известны стартовые составы на матч 11-го тура РФПЛ «Краснодар» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

«Краснодар»: Крицюк, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Газинский, Петров, Подберёзкин, Каборе, Перейра, Классон, Смолов.

Запас: Синицын, Латышонок, Янбаев, Грицаенко, Рамирес, Мамаев, Жоаозиньо, Жигулев, Лаборде, Окриашвили, Вандерсон, Ристич.

«Зенит»: Лунёв, Иванович, Кришито, Мевля, Маммана, Ерохин, Кузяев, Краневиттер, Дзюба, Кокорин, Полоз.

Запас: Кержаков, Бабурин, Анюков, Смольников, Терентьев, Новосельцев, Карпов, Нобоа, Паредес, Капленко, Ригони, Дриусси.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 11-го тура РФПЛ «Краснодар» — «Зенит».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
24 сентября 2017, воскресенье
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