Гунько: «Химки» хотели выиграть гораздо больше, чем «Спартак-2»

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько прокомментировал поражение от «Химок» в матче 15-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Москве на поле Академии «Спартак» имени Ф. Черенкова и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«Химки» хотели выиграть гораздо больше, чем наша команда. Мы не ожидали, что у соперника будет сделано столько замен в составе, что выйдут те игроки, которые не играли в предыдущих матчах. Обратная замена Нимели связана с тем, что он не сумел выполнить ту задачу, которая перед ним стояла. Выходил он на позицию третьего нападающего, к сожалению, терял мячи, не смог зацепиться и адаптироваться к тому уровню единоборств, который сегодня показали «Химки», — передаёт слова Гунько корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.