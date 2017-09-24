Карпин присутствует на матче «Краснодар» — «Зенит»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин присутствует на матче 11-го тура российской футбольной Премьер-Лиги «Краснодар» — «Зенит», передаёт корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 11-го тура РФПЛ «Краснодар» — «Зенит».
Встреча пройдёт в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар». Главный судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия).
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