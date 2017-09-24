Самсонов: для себя игроки «Спартака-2» ставят задачу оказаться в пятёрке

Полузащитник «Спартака-2» Артём Самсонов прокомментировал поражение от «Химок» в матче 15-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Москве на поле Академии «Спартак» имени Ф. Черенкова и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«В атаке сегодня ничего не получилось: создали мало моментов, да ещё и гол пропустили – проиграли. Почему команда не может выиграть дома? Не везёт.
В каких-то матчах не везёт, в каких-то, как в игре с «Крыльями Советов», соперник нас переиграл вчистую, с «Лучом» было удаление, играли вдесятером. Исправим ситуацию в любом случае. Ещё 20 туров впереди, посмотрим, что будет. Очковый отрыв от четвёртого места не такой большой, две-три игры выиграешь – будешь занимать строчку повыше. Для себя ставим задачу оказаться в пятёрке», — сказал Самсонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.