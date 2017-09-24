ЦСКА обыграл «Чертаново» в финале женского Кубка России

В финальном матче женского Кубка России московский ЦСКА обыграл другой столичный клуб «Чертаново». Встреча, которая проходила сегодня, 24 сентября, в Великом Новгороде, завершилась со счётом 1:0. Единственный гол записала на свой счёт капитан «армейцев» Анна Кожевникова, которая отличилась на 6-й минуте.
ЦСКА впервые в своей истории одержал победу в женском Кубке России. Впервые команда была основана в 1991 году, как филиал мужского ЦСКА. На высшем уровне в чемпионате России клуб играл с 1992 по 1993 год. В 2016 году произошло воссоздание команды благодаря усилиям женского футбольного клуба «Россиянка» и мужского клуба ЦСКА.
Футбол. Женщины
Кубок России, финал
«Чертаново» — ЦСКА – 0:1 (0:1)
Гол: Кожевникова, 6 (0:1).
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