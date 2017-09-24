Сёмин: я восхищён футболистами «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал гостевую победу над «Ростовом» (1:0) в матче 11-го тура РФПЛ, которая была одержана благодаря голу нападающего Антонио Эдера в концовке игры.
«Игра была равная. «Ростов» тяжело победить — это агрессивная команда, которая оказывает большое давление. После Кубка России у них было больше времени на отдых. Я восхищён своими футболистами. Они смогли восстановиться за короткий срок и на последних минутах создали много моментов, двигали мяч и выигрывали борьбу. Наверное, за это мы и были вознаграждены. У «Ростова» тоже появлялись моменты, но особых проблем у наших ворот я не увидел.
Я бы не стал называть ни одного игрока хорошим или плохим так быстро. А то у нас всегда либо чёрное, либо белое. Эдер вышел и забил. Сделал то, что и должен делать форвард, выручив нас в сложный момент. Если бы в штрафной не было высокого нападающего, не было бы и гола. Но, конечно, Эдеру ещё предстоит много работать", — цитирует тренера пресс-служба ФК «Локомотив».