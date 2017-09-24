Тарханов: при 2:0 «Урал» немного просел, но такое происходит даже со «Спартаком»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал домашнюю победу над «Тосно» (3:1) в матче 11-го тура РФПЛ.
«Выигрывать всегда приятно. Плюс при неплохой игре. Первые минуты мы провели хорошо, атаковали. Несмотря на то что соперник играл, обороняясь, «Урал» создавал моменты и забил два гола. Как правило, после такого мы обычно немного проседаем. Но, наверное, такое происходит не только с нами, а, например, даже и со «Спартаком». Вроде 2:0, счёт уже сделан, а игроки начинают спешить и действовать неправильно. «Тосно» создал два хороших момента. Второй тайм «Урал» тоже начал хорошо. Забили третий гол. Немного смазали концовку. Опять же игроки спешили.
Планировали ли, что Владимир Ильин выйдет на последние 20 минут? Да, планировали. Однако пока он не готов. Ильин провёл всего две тренировки после месячного перерыва», — сказал Тарханов на послематчевой пресс-конференции.