Эдер: я бил по воротам «Ростова» и не оценивал, был офсайд или нет

Нападающий «Локомотива» Эдер, забивший победный гол в выездном матче 11-го тура РФПЛ с «Ростовом» (1:0), подвел итоги встречи.
«Матч получился тяжелым. Мы играли против классной команды, боролись до последней минуты и заслужили эту победу. Тем она ценнее. «Ростов» считает, что в эпизоде с голом был офсайд? Не могу ничего сказать по этому поводу. В том эпизоде была борьба в штрафной, я бил по воротам и не оценивал, был офсайд или нет.
Сёмин попросил чаще открываться за спину, помогать команде. Я понимал, что матч складывается тяжело, что нужно быть предельно сконцентрированным, отбирать мячи, бегать в контратаки. Рад, что удалось помочь команде", — цитирует игрока пресс-служба ФК «Локомотив».
Видео гола доступно в «твиттере» РФПЛ.
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