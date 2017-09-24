«Ростов» — «Локомотив» — 0:1. Видеообзор матча

«Ростов» уступил «Локомотиву» в матче 11-го тура российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Жёлто-синие не смогли победить в пятом матче турнира подряд.
В первом тайме соперники играли практически без ворот. После перерыва подходов к штрафной площади стало больше. В концовке после столкновения игроков мяч взмыл в воздух и опустился на голову Антонио Эдеру, который кивком перебросил выскочившего из ворот Сергея Песьякова.
Видеообзор матча доступен на сайте РФПЛ.
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