В. Игнатьев: в РФПЛ любят играть от обороны, Эдеру нужно привыкнуть к этому

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал гостевую победу над «Ростовом» (1:0) в матче 11-го тура РФПЛ, которая была одержана благодаря голу нападающего Антонио Эдера в концовке игры.
«Мы смогли найти в себе силы, проявили характер. Кто до конца верит в себя, старается, тот и выигрывает. Сегодня «Локомотив» заслужил победу, особенно по второму тайму. Сегодня не было обилия моментов. Всё решил эпизод в конце игры: сначала Дима Тарасов мог забить ударом в упор, а потом мяч отскочил к Эдеру, он использовал свою возможность. Атака получилась в несколько заходов, и один из них завершился удачно.
До этого мы выдали неплохую серию, но потом был перерыв, после которого выступали хуже. Тем ценнее сегодняшняя победа. Она придаст нам сил и уверенности. Настроение после такой победы, понятно, хорошее. Не каждый может обыграть «Ростов» на выезде, это очень важный результат. Но сейчас главное – отдохнуть.
К нам нередко приезжают европейцы, которым не сразу удаётся заиграть в чемпионате России. У нас любят играть от обороны, к этому нужно привыкнуть. Для Эдера сегодняшний гол очень важен, с чего-то нужно было начинать. Он заслужил этот мяч своей игрой и работой на тренировках", — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.