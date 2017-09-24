Манчини: всё ещё жду большего от Дзюбы и Кокорина, они на это способны

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после гостевой победы над «Краснодаром» (2:0) в матче 11-го тура российской Премьер-Лиги оценил игру российских нападающих Артёма Дзюбы и Александра Кокорина, выразив мнение, что оба способны играть лучше. В матче с «Краснодаром» оба игрока появились в стартовом составе, но в голевых атаках не поучаствовали.
«Я доволен тем, как они играли, но всё ещё жду от них большего, они на это способны», — сказал Манчини в эфире телеканала «Наш футбол».
В активе Кокорина семь голов и три голевые передачи в 11 матчах РФПЛ нынешнего сезона, Дзюба за восемь матчей не отличился ни разу.
Манчини: главное — «Зенит» выиграл у такой сильной команды, как «Краснодар»