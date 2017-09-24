Точилин: не ожидал, что хватит сил после игры с «Зенитом» и тяжёлого перелёта

Главный тренер «Динамо СПБ» Александр Точилин после ничьей с «Сибирью» (1:1) в выездном матче 15-го тура ФНЛ поделился впечатлениями от игры.
«Игра была боевая. Думаю, счёт закономерен. Хочу сказать спасибо своим ребятам, потому что не ожидал, что хватит сил после кубковой игры с „Зенитом“ и тяжёлого перелёта. В целом ребята молодцы, в конце могли дожать и увезти отсюда три очка. Где-то теряешь, значит, потом где-то приобретём. Словом, игрой доволен, а результат — приемлемый. Понятно, что много эмоций выбросили в прошлой игре, но подошли к матчу профессионально, и претензий по самоотдаче и желанию у меня нет. А над ошибками будем работать, хотя сегодня показали достаточно качественный футбол.
К сожалению, у нас есть моменты, над которыми надо работать. Если мы хотим претендовать на что-то большее, нельзя допускать таких моментов, когда мы не доигрываем матчи и пропускаем в концовке или когда выходим на поле, а кажется, что мы ещё в раздевалке. За такие моменты нас наказывают, наверное, поэтому мы и не идём на первом месте», — цитирует тренера сайт ФНЛ.