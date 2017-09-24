Шалимов: спросим у игроков «Краснодара», почему они боятся «Зенита»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от поражения в матче 11-го тура российской футбольной Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
«Первый тайм получился плохим. Мяч в линию атаки доходил медленно. Надо было больше обострять, но у нас этого не получалось. «Зенит» квалифицированная и грамотная команда. Они перекрывали все коридоры. Мы часто теряли мяч на чужой половине мяч. Было очень много контратак на наши ворота. Соответственно наши игроки тратили много сил на то, чтобы вернуться назад к своим воротам. Опять пропустили гол со стандарта. Надо работать с этим. Очень много голов в наши ворота приходит именно со стандартных положений. С «Зенитом» надо играть на «ноль» и забивать первыми, тогда шансы на победы будут. Но когда проигрываешь такому сопернику 0:2, то шансов отыграться практически нет. Второй тайм был неплох, но это скорее связано с тем, что «Зенит» сбавил обороты. Результат закономерен.
С чем связано большое количество потерь в центре поля? Спросим у игроков, почему они боятся «Зенита». Если они боятся такую команду, как «Зенит», то мы должны знать об этом. Сложно побороть такой страх.
Мы сегодня играли с серьёзной командой, где выступают футболисты высокого класса. Во остальных матчах мы показываем хороший футбол, у нас отлично ходит мяч, создаём моменты. Забиваем немало мячей. Отходить от такой схемы не собираемся. Надо работать и тренироваться. Мы знаем, в каком направлении идти и что делать. Будем продолжать играть так, как сейчас. Улучшим свой футбол и постараемся не терять очков в матчах с другими командами», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.