Шалимов: «Зенит» — фаворит чемпионской гонки, помешать ему может только одно

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от поражения в матче 11-го тура российской футбольной Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
«По первому тайму некого выделить. Подберёзкин сыграл неважно. Он занимает такую позицию, где огромная конкуренция. Выход Вандерсона планировали изначально. Каборе ушёл из-за того, что нужно было усиливать атакующую мощь в середине поля. Выпустили Окриашвили, ведь он более атакующий игрок. Жоазиньо вышел хорошо, нагнетал с флангов. То, что практически никакой опасности с фланга не пришло, совсем другое дело.
Можно ли остановить сегодняшний «Зенит» в чемпионской гонке? «Зенит» — фаворит. Это можно сказать и по сегодняшней игре, и по остальным матчам в РФПЛ. Единственное, что может им помешать, – игра на два фронта. Когда «Зенит» начнёт играть три матча в неделю. Но у них отличный состав и много игроков. Однако осталось много игр, и неизвестно, как долго они смогут удерживать лидерство. Никто не отменяет травм и неудачных игр. Безусловно, «Зенит» потеряет свои очки, но всё зависит от результатов команд, которые преследуют сине-бело-голубых.
Может ли команда замахнуться на чемпионство? Нет, мы не будем ни на что замахиваться. Идём как обычно – от игры к игре. Потому что мы столкнулись с тем, что один матч мы выигрываем и всё хорошо. Второй матч проигрываем – всё плохо. Из этого состояния надо выходить и идти от игры к игре. Какое чемпионство? Мы просто хотим выигрывать каждый матч», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.