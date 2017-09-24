В Уругвае отменили матчи чемпионата из-за забастовки судей

Уругвайская футбольная ассоциация (AUF) отменила все запланированные на воскресенье, 24 сентября, матчи после того, как судьи страны объявили забастовку из-за растущего насилия.
«Учитывая решение Уругвайской ассоциации футбольных рефери об отказе от работы, AUF приостановила все турниры, проводимые под своей эгидой», — говорится в заявлении AUF.
Это решение означает отмену пяти матчей элитного дивизиона, а также ряда игр в низших лигах. Решение было принято после того, как два арбитра, одна из которых была женщиной, были атакованы зрителями на матче юношеских команд.
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