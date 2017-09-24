Шварценеггер: Месси — футбольный Терминатор

Знаменитый голливудский актёр и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер, который накануне в рамках турнира по бодибилдингу Arnold Classic Europe посетил стадион «Барселоны» «Камп Ноу», назвал форварда каталонцев Лионеля Месси футбольным Терминатором.
«Месси — футбольный Терминатор, мы имеем право называть его так.
В прошлом году я посетил тренировочную базу «Барселоны» и наблюдал, как они тренируются. Это был фантастический опыт. Европейские команды очень хороши, «Барселона» — одна из них. Мадридские команды тоже очень сильны. Многие из игроков этих клубов входят в число лучших спортсменов мира", — цитирует Шварценеггера Mundo Deportivo.
Шварценеггер посетил стадион «Барселоны»