Крицюк: вылет «Краснодара» из всех Кубков — это лжепреимущество

Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк поделился впечатлениями от поражения в матче 11-го тура российской футбольной Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
«В такой игре было важно, кто первый забьёт. Это удалось „Зениту“. Мы пропустили второй гол, попытались во втором тайме ситуацию исправить, но не смогли свои моменты реализовать. Во-первых, „Зенит“ это хорошая команда, не зря они на первом месте идут. Во-вторых, мы частенько начинаем не очень, надо с этим что-то делать, брать мяч под контроль. Эти два момента решили всё. Мы ошибались, соперник нам многого не позволял, поэтому „Зенит“ был лучше в начале.
Все соперники по силам, надо двигаться дальше, впереди больше половины чемпионата. Дзюба? Вратарь должен со всеми справляться. У нас есть руки для этого. Конечно, Дзюба умеет пользоваться своими габаритами, укрывать мяч и бороться. Тяжёлый форвард, как в НБА говорится. Но мы тоже профессионалы, мы ищем слабые места и возможности, ищем, как играть против таких больших игроков и маленьких.
Пойдёт ли „Краснодару“ на пользу вылет из всех Кубков? Это преимущество — лжепреимущество. „Краснодар“ хочет участвовать в больших турнирах и проходить как можно дальше. Меньше игр — меньше игрового тонуса. Чем больше играешь, тем лучше», — цитирует игрока Rusfootball.