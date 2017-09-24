Кузяев: не думаю, что «Зенит» мог победить «Краснодар» с более крупным счётом

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился впечатлениями от победы в матче 11-го тура российской футбольной Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
«Не думаю, что мы могли победить с более крупным счётом, «Краснодар» имел хорошие шансы во втором тайме, но считаю, что результат закономерен. Мы знали, как они играют, любят через пас в касание центр проходить, и были готовы к этому. Считаю, что нам это удалось. Во втором тайме стали играть больше по счёту, нас результат устраивал, пытались на контратаках действовать, было два момента. Хорошо, что закончили 2:0», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.
Ерохин: как показывали прошлые игры, некоторые не всегда могут удержать счёт 2:0