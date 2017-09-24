Шишкин: стандарты – это беда «Краснодара»

Защитник «Краснодара» Роман Шишкин поделился впечатлениями от поражения в матче 11-го тура российской футбольной Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
«Игра так сложилась, что мы пропустили гол со стандарта, потом второй практически сразу. Нельзя сказать, что необязательный, но всё-таки пропустили. Хотели сразу отыграться, создавать моменты, но, к сожалению, «Зенит» сел пониже в оборону, было уже труднее, старались, создавали моменты, но не получилось. Стандарты – это наша беда. Мы готовились, разбирали действия соперника, старались вести свою игру, но в атаке в первом периоде не получалось. Подходы были, но моментов не создавали. После перерыва пытались что-то изменить, отсюда и замены, но «Зенит» очень грамотно сыграл. Проигрывать никто не любит, но всё ещё можно исправить. К тому же, в турнирной таблице мы не особенно опустились. Останемся плюс-минус на той же позиции.
На сегодняшний день «Зенит» выглядит стабильно, несмотря на игру на двух фронтах. Посмотрим. Но на сегодняшний момент они выглядят солидно, там очень хороший состав, хорошая «скамейка», новая команда строится и в этом году выглядит уже очень хорошо», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.